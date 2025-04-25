Станьте автором народного проекта и получите возможности для его реализации В Волгоградской области началась подготовка к ежегодному голосованию по инициативному бюджетированию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Станьте автором народного проекта и получите возможности для его реализации В Волгоградской области началась подготовка к ежегодному голосованию по инициативному бюджетированию.