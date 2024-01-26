5 неожиданных способов ускорить цветение

Ваши цветы немного стеснительны? Ваши клумбы изо всех сил пытаются зацвести? Что, если вы ускорите цветение многолетних и однолетних растений? Конечно, основа любого здорового посадки – это терпение, достаточно удобренная почва и здоровые растения.
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