5 неожиданных способов ускорить цветение

Ваши цветы немного стеснительны? Ваши клумбы изо всех сил пытаются зацвести? Что, если вы ускорите цветение многолетних и однолетних растений? Конечно, основа любого здорового посадки – это терпение, достаточно удобренная почва и здоровые растения.