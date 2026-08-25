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Когда нужны замеры сопротивления изоляции и петли «фаза-ноль»

Когда нужны замеры сопротивления изоляции и петли «фаза-ноль»

Проверка электропроводки — это не только осмотр щита и розеток. Скрытые повреждения изоляции или проблемы в цепи могут долго оставаться незаметными, но при этом создавать риск поражения током и срабатывания защиты.

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