Когда нужны замеры сопротивления изоляции и петли «фаза-ноль»

Проверка электропроводки — это не только осмотр щита и розеток. Скрытые повреждения изоляции или проблемы в цепи могут долго оставаться незаметными, но при этом создавать риск поражения током и срабатывания защиты.
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