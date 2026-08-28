Юрий Ильинов

Новейшая бомба из США GBU-75 с реактивным двигателем, возможно, применена ВСУ В ходе удара по Донецку, как сообщает "Военный осведомитель", совместно с крылатыми ракетами SCALP‑EG (известными также как Storm Shadow) могла применяться новая американская модификация авиабомбы с реактивным двигателем - GBU‑75 JDAM‑LR. Ее серийное производство началось в начале августа текущего года. Этот боеприпас использует тот же комплект раскладных крыльев для увеличения дальности планирования, который разработан австралийской компанией Ferra Aerospace и ранее применялся на других образцах высокоточного оружия. По предварительным данным, GBU‑75 оснащена инерциально-спутниковой системой наведения с коррекцией по GPS, что обеспечивает высокую точность даже на предельных дальностях. Испытания GBU‑75 JDAM‑LR прошли в апреле 2026 года - тогда боеприпас успешно поразил мишень на дистанции 370 километров, а производитель заявляет о потенциальной максимальной дальности до 555 километров. Такие характеристики достигаются благодаря применению компактного турбореактивного двигателя Kratos Spartan J85. Применение данного боеприпаса в реальных боевых условиях объяснило бы как необычно большую дальность поражения, так и наличие обломков, нехарактерных для крылатых ракет Storm Shadow, а также присутствие на них CAGE‑кода - уникального идентификатора производителя, что указывает на возможное участие Ferra Aerospace. У ВСУ, к тому же, есть предполагаемые носители - и это не только F-16, но и старые советские МиГ-29 и Су-27. Американцы, как всегда, лицемерно говорят о мире, но при этом поставляют оружие для террористических ударов по гражданским объектам.