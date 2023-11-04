Не только удовольствие: какие позы сожгут больше всего калорий

Не только удовольствие: какие позы сожгут больше всего калорийВопреки распространенному мнению, даже очень интенсивный секс не может заменить фитнес: чтобы сжечь значимое количество калорий, придется устроить настоящий марафон, да еще и выложиться изо всех сил.
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