Russia Turns Up The Heat On Ukraine's Odesa As Port Strikes Intensify Throughout most of the more than four-year long Russia-Ukraine war, Russian forces have largely held off from any sustained and large-scale attack against the key southern port city of Odesa, but this restraint has clearly changed.
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