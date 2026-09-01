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Russia Turns Up The Heat On Ukraine's Odesa As Port Strikes Intensify

Russia Turns Up The Heat On Ukraine's Odesa As Port Strikes Intensify

Russia Turns Up The Heat On Ukraine's Odesa As Port Strikes Intensify Throughout most of the more than four-year long Russia-Ukraine war, Russian forces have largely held off from any sustained and large-scale attack against the key southern port city of Odesa, but this restraint has clearly changed.

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