Зеленский встретился с главой МИД Британии и рассказал о положении ВСУ

Украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном и проинформировал британскую сторону относительно сложившейся ситуации на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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