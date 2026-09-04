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Краснов обсудил цифровизацию судов с коллегами из Китая и Индонезии

Краснов обсудил цифровизацию судов с коллегами из Китая и Индонезии

Верховные суды (ВС) России, Китая и Индонезии расширяют сотрудничество. Председатель ВС РФ Игорь Краснов провел переговоры с азиатскими коллегами, ключевым итогом которых стала ориентация на цифровизацию судов и активный обмен технологическим опытом.

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