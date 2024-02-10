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Не только о футболе

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Роналду засунул в шорты шарф «Аль-Хилаля», «Зенит» пропустил 4 гола от катарцев, 160 млн евро для Мбаппе от «ПСЖ» и другие новости

Роналду засунул в шорты шарф «Аль-Хилаля», «Зенит» пропустил 4 гола от катарцев, 160 млн евро для Мбаппе от «ПСЖ» и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Угальде забил дебютный гол за клуб, у Игнатова дубль.

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Комментарии
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КУАТ
Окошко между запоями...
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7 час.
Максим Комаров
Ну и пошел нахуй старый узкоглазый дурак
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1 час.
Максим Комаров
Сознайся, кочевник: ебал козу на совершеннолетие? Озерову рассказывал об этом?
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38 мин.

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