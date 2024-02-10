Роналду засунул в шорты шарф «Аль-Хилаля», «Зенит» пропустил 4 гола от катарцев, 160 млн евро для Мбаппе от «ПСЖ» и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Угальде забил дебютный гол за клуб, у Игнатова дубль.
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