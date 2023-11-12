Генерал НАТО вынес приговор Украине: Куят констатировал провал ВСУ

REUTERS/Gleb Garanich Киев продолжает врать людям, причем с особым цинизмом. С подачи офиса Зеленского украинские телеканалы начинают разгонять абсолютно бредовую историю о том, что настоящего контрнаступления еще не было.
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