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Тайная доктрина

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О том, как британские движки с «чемоданом» Т-64 по технологичности сравнивали

О том, как британские движки с «чемоданом» Т-64 по технологичности сравнивали

О том, как британские движки с «чемоданом» Т-64 по технологичности сравнивали В семидесятых годах прошлого столетия в руки к советским исследователям попали британские дизельные двигатели L60 и К60, устанавливавшиеся на танки «Чифтен» и БТР FV432 соответственно.

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