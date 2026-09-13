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Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 17

Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 17

При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли 17 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.По информации источника, в больницу доставили еще шесть человек, четверо из них — в тяжелом состоянии.

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