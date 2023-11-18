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Ротенберг о победе над «Локомотивом»: «Лучший лед в КХЛ. Воробьев не должен был играть эгоистично, нужно подумать о команде – не следовало пробрасываться»

СКА выиграл со счетом 2:1 в матче против «Локомотива» в Фонбет чемпионате КХЛ. «Хочу поблагодарить соперника – очень сильная команда, организованная, структурная.

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