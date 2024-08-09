Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«У нас проблемы»: генерал СБУ признал, что Украина стала оккупантом

«У нас проблемы»: генерал СБУ признал, что Украина стала оккупантом

Захватив территории в Курской области, Украина де-факто стала оккупантом. Это может принести ей проблемы в будущем, потому что она должна будет определиться с юридическим статусом этих земель и решать проблемы местных жителей.

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