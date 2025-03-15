Xiaomi представила Redmi Note 14S, но изменился только дизайн камеры

Xiaomi представила Redmi Note 14S — новый смартфон для рынков Центральной и Восточной Европы. Однако, несмотря на маркетинговую подачу, он идентичен модели Redmi Note 13 Pro 4G, за исключением изменений во внешнем виде блока камер.
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