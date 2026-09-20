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Царьград

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Мэр Орлов сыграл в падел в футболке с принтом про кукурузу

Мэр Орлов сыграл в падел в футболке с принтом про кукурузу

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов 19 сентября провел время за игрой в падел. Площадка для этого вида спорта расположена на площади 1905 года.

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