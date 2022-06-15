Daily Storm

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В СПЧ призвали запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах

В СПЧ призвали запретить детям до 18 лет ездить на электросамокатах

Можно подумать и о получении для этого прав особой категории, считают правозащитникиСовет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил признать электросамокаты источником повышенной опасности и запретить ими управлять детям до 18 лет.

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