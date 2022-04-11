Шалимов о 0:1 с «Крыльями»: «Не все в «Урале» осознают, что такое «биться за выживание»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1). – «Крылья Советов» опасны быстрыми атаками, то есть нельзя терять мячи в центре поля, на своей половине ошибаться.