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Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в своем Telegram- канале.

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