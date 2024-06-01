Выборы губернатора Калининградской области пройдут в течение трех дней

КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. Голосование на выборах губернатора Калининградской области и депутатов окружных советов пройдет в течение трех дней с 6 по 8 сентября, сообщает облизбирком в своем Telegram- канале.
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