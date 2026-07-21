В Подмосковье призвали водителей к внимательности из-за дождя

В Московской области до конца текущей недели сохранится дождливая погода. Синоптики спрогнозировали, что во вторник и среду местами пройдут грозы, скорость ветра при этом может усилиться до 15 метров в секунду.
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