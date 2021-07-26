“Из хлопка!”: Ветер сыграл злую шутку с конфиденциальностью Шарлиз Терон

Актриса является иконой стиля и в свои 45 лет – все еще эталоном красоты Шарлиз Терон может похвастаться великолепной фигурой и стройными ногами.
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