Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Ричард, как и положено двуличному англичанину, сказал, но не все..."Великобритания ведет «серую войну» с Россией" не ...В Британии сделал...
  • Evgeni Velesik
    Только капитуляция и разоружение всех частей ВСУ!«Вот и всё»: чешс...
  • Фаина Юсупова
    Столько времени они захватывают и не как не могут захватить эту проклятую Раду.Украинский журнал...

«Вот и всё»: чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ 

«Вот и всё»: чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ 

Россия методично сокрушает ВСУ благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Это не народ!Это выродки рода славянского ,плесень ,рвань ,гнусь!
Ответить
13 час.
евгений черкашин
ВСУ должны быть полностью уничтожены.Это отвратительные человекоподобные людоеды.
Ответить
13 час.
EV
Evgeni Velesik
Только капитуляция и разоружение всех частей ВСУ!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх