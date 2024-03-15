«Вот и всё»: чешский генерал рассказал о сокрушительном ударе России по ВСУ 

Россия методично сокрушает ВСУ благодаря своей промышленности и логистике, а Запад ничего не может этому противопоставить, заявил бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз в интервью Radio Universum.
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