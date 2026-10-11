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В Гонконге зафиксирован резкий рост заболеваемости редкой инфекцией

В Гонконге зафиксирован резкий рост заболеваемости редкой инфекцией

Центр охраны здоровья Гонконга (Centre for Health Protection, CHP) сообщил в официальном пресс-релизе о существенном всплеске заболеваемости оспой обезьян (mpox) .

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