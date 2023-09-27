Какой сегодня праздник: 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, отмечается Всемирный день моря. Цель праздника - привлечь внимание людей к тому, какой невосполнимый ущерб морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение водоемов и глобальное потепление, а также к актуальным проблемам сохранения биологических, природных и рекреационных ресурсов морей для будущих поколений.