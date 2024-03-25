Падение темпов и новые отказы: актуальные тенденции в сфере военно-технической помощи киевскому режиму

Зарубежные страны не планируют отказываться от военно-технической помощи киевскому режиму. Однако новые пакеты помощи утверждаются все реже, их размеры сокращаются, а номенклатура поставляемых изделий практически не расширяется.
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