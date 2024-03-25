НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 638 подписчиков

Падение темпов и новые отказы: актуальные тенденции в сфере военно-технической помощи киевскому режиму

Падение темпов и новые отказы: актуальные тенденции в сфере военно-технической помощи киевскому режиму

Зарубежные страны не планируют отказываться от военно-технической помощи киевскому режиму. Однако новые пакеты помощи утверждаются все реже, их размеры сокращаются, а номенклатура поставляемых изделий практически не расширяется.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх