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Пензячку оштрафовали на 2 млн рублей за попытку купить место на кладбище

Пензячку оштрафовали на 2 млн рублей за попытку купить место на кладбище

Жительница Пензы была осуждена за дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Женщина, работавшая в сфере ритуальных услуг, пыталась незаконно приобрести место на Новозападном кладбище, сообщили в СК.

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