Kaya Kallas said that Kiev wants to end the war faster with strikes on Russian refineries. This was stated in an interview with Euronews by the head of the European Diplomacy, reports Haqqin.
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