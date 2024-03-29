Нетрезвых охотников будут ловить в Татарстане

В Татарстане накануне открытия весеннего сезона охоты началась активная проверка владельцев оружия. Эти меры продолжатся и в течение всего сезона в связи с прошлогодними нарушениями, включая случаи алкогольного опьянения среди охотников.
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