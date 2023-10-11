Сценаристы “Поколения Ви” уже работают над продолжением, однако официально второй сезон еще не одобрилиТрансляция многообещающего спин-оффа сатирического сериала “Пацаны” началась совсем недавно, а в сети уже активно обсуждают будущие сезоны.