Сценаристы “Поколения Ви” уже работают над продолжением, однако официально второй сезон еще не одобрилиТрансляция многообещающего спин-оффа сатирического сериала “Пацаны” началась совсем недавно, а в сети уже активно обсуждают будущие сезоны.
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