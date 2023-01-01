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Егор Лелюхин: «Любите и будьте любимыми! Пусть 2023 год подарит незабываемые эмоции и знакомства»

Егор Лелюхин поздравил с наступившим Новым Годом. «Дорогие друзья, всем привет, получается, уже в новом году! Хочется пожелать всему футбольному комьюнити и болельщикам, прежде всего, богатырского здоровья, успехов во всех начинаниях, побольше творчества и ярких моментов! Любите и будьте любимыми! Пусть 2023 год подарит незабываемые эмоции и, конечно же, знакомства.

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