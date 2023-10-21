Вот пять похожих фраз: 1. «Я сегодня очень рад с Вами встретиться как с близким и большим другом нашего народа.
Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Вот пендосы смогли зализать Вьетнам а наш МИД не смог зализать европейских нацистов. Пендосы Вьетнам зализали в своих интересах а наш МИД в чьих интересах нацистов лизал?
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20 час.
АБ
Александр Балушкин
От России всему миру нужны только природные ископаемые, и они будут делать вид, заверять нас в дружбе, но только до определённого поворота. Не вмешательство делает нас слабыми и это видят во всем мире, значит можно тянуть денежки мы на это и купились.
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14 час.
Алексей Горшков
Это же надо - СССР больше 30 лет уже нет,а его "закладки" и сейчас срабатывают! А как кричали,что Союз ЗРЯ деньги на помощь иностранным государствам "выбрасывает"!
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12 час.
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