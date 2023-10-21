Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Вот пендосы смогли зализать Вьетнам а наш МИД не смог зализать европейских нацистов. Пендосы Вьетнам зализали в своих интересах а наш МИД в чьих интересах нацистов лизал?

АБ

Александр Балушкин

От России всему миру нужны только природные ископаемые, и они будут делать вид, заверять нас в дружбе, но только до определённого поворота. Не вмешательство делает нас слабыми и это видят во всем мире, значит можно тянуть денежки мы на это и купились.