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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • propleks смирнов
    Я  эти рожи тупые на дух не перевариваю а их тарабарский язык ненавижу! Была бы моя воля я их всех выгнала бы в течен...Беспредел с мигра...
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Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Вот пять похожих фраз: 1. «Я сегодня очень рад с Вами встретиться как с близким и большим другом нашего народа.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Вот пендосы смогли зализать Вьетнам а наш МИД не смог зализать европейских нацистов. Пендосы Вьетнам зализали в своих интересах а наш МИД в чьих интересах нацистов лизал?
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20 час.
АБ
Александр Балушкин
От России всему миру нужны только природные ископаемые, и они будут делать вид, заверять нас в дружбе, но только до определённого поворота. Не вмешательство делает нас слабыми и это видят во всем мире, значит можно тянуть денежки мы на это и купились.
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14 час.
Алексей Горшков
Это же надо - СССР больше 30 лет уже нет,а его &quot;закладки&quot; и сейчас срабатывают! А как кричали,что Союз ЗРЯ деньги на помощь иностранным государствам &quot;выбрасывает&quot;!
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12 час.

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