Falcon 10 не должен был пролетать над Афганистаном

Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 не должен был пролетать над страной, маршрут был изменен по неизвестной причине, заявил журналистам пресс-секретарь Министерства транспорта Афганистана Эманудин Ахмади.
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