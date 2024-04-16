Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием миграционную политику США

Илон Маск, американский бизнесмен, высказал недовольство текущей миграционной политикой США. Он был шокирован большим количеством нелегальных мигрантов, которым разрешили въехать в страну, и назвал это безумием.
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