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Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием миграционную политику США

Американский бизнесмен Илон Маск назвал безумием миграционную политику США

Илон Маск, американский бизнесмен, высказал недовольство текущей миграционной политикой США. Он был шокирован большим количеством нелегальных мигрантов, которым разрешили въехать в страну, и назвал это безумием.

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