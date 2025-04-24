Дочь Жириновского рассказала о дальновидности своего отца в отношении Владимира Зеленского.Владимир Жириновский предвидел будущее Украины и давно говорил, что Зеленский будет последним президентом этой страны.
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