Студент из ЛЭТИ разработал беспилотного робота для фрезерования

Это позволит обрабатывать заготовки в разных частях производства без перемещения станка Студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» разработал беспилотного робота для фрезерования, способного перемещаться в рабочей зоне любого размера.
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