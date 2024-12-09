Злектромобильный скептицизм Трампа может стоить Корее $54 миллиарда инвестиций

Южнокорейские компании, инвестирующие $54 миллиарда в строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в США, пересматривают свои планы из-за возможных изменений в государственной политике.
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