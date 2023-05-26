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26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 09:00 состоятся первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Выпускникам 11-х классов предстоит пройти итоговую аттестацию по географии, литературе и химии.

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