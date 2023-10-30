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Здоровье в наших руках

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Свежие комментарии

Пожалуйста, я призываю, я умоляю, не надо думать, что рождение детей - это просто прихоть, Галочка и "Удовольствие".

Пожалуйста, я призываю, я умоляю, не надо думать, что рождение детей - это просто прихоть, Галочка и "Удовольствие".

Почему у нас нигде не говорят, что дети - это прежде всего огромный проект, который требует огромных моральных, материальных и физических вложений?Отовсюду только и слышится: да как-нибудь справимся, прокормимся, на еду хватает и ладно.

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