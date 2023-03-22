История Дахау: политика истребления «недочеловеков»

Немецкие нацисты заимствовали опыт создания концлагерей у своих «старших братьев» – англосаксов, которые создавали места для массового уничтожения противников в годы Гражданской войны в США и англо-бурской войны.
Популярные статьи
- Маневр ЧВК «Вагнер» при дальнейшем развитии успеха позволяет разрезать группировку противника в Артёмовске и блокировать гарнизон ВСУ в центре города
- Саудовская Аравия значительно сократила вложения в госдолг США и решила развивать собственную военную промышленность
- На Украине погиб еще один новозеландский наемник
Свежие комментарии