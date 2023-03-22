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История Дахау: политика истребления «недочеловеков»

История Дахау: политика истребления «недочеловеков»

Немецкие нацисты заимствовали опыт создания концлагерей у своих «старших братьев» – англосаксов, которые создавали места для массового уничтожения противников в годы Гражданской войны в США и англо-бурской войны.

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