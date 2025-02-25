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Русские и американцы по факту бросят Европу и Украину на произвол судьбы и будут бесстрастно смотреть в окно иллюминатора, как «Титаник» идет на дно. Хотя на словах всё будет чин чинарем: "все заинтересованные стороны сошлись на..."

Русские и американцы по факту бросят Европу и Украину на произвол судьбы и будут бесстрастно смотреть в окно иллюминатора, как «Титаник» идет на дно. Хотя на словах всё будет чин чинарем: "все заинтересованные стороны сошлись на..."

Вечный обман самой коварной женщины на свете. одни называют это судьбой, другие – историей. Телефонный разговор Трампа и Путина породил многочисленные комментарии, из которых стало совершенно ясно, кто тут партия мира, а кто – партия войны.

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Комментарии
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E
Ed
За фразу: &quot;Странно то, что люди не замечают этого и всё мечтают «вступить в Европу», не отдавая себе отчета в том, что на самом деле они вступают на путь погибели.&quot; респект и уважуха. До сих пор актуально - тому пример еще и Армения
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6 час.
Eduard
Теперь лозунг&quot;Каждый сам за себя&quot;!
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3 час.
Eduard
Америка оторвала Европу от груди! Ха,ха,ха!
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3 час.
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