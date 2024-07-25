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Русская весна

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Больше мобилизованных для «мясных штурмов»: Киев отбирает отсрочки у украинцев

Больше мобилизованных для «мясных штурмов»: Киев отбирает отсрочки у украинцев

Киев продолжает отбирать отсрочку от мобилизации у новых категорий украинцев с 1 августа. Теперь отсрочку теряют: ► Студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме; ► Студенты и аспиранты, получающие второе, третье высшее образование; ► Лица, которые ухаживают за супругой/супругом с инвалидностью III группы; ► Отцы-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание; ► Неполнородны братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

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