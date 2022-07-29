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«Ребенок-богатырь»: в Подмосковье женщина родила 5-килограммового сына

«Ребенок-богатырь»: в Подмосковье женщина родила 5-килограммового сына

В Подмосковье женщина родила «ребенка-богатыря» и уже планирует новую беременность. Инцидент произошел в Ногинском роддоме, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

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