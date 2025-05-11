Спутник запечатлел, как разрушается самый большой айсберг в мире

Айсберг A-23A, снимок сделан 3 мая 2025 года / © NASA Earth Observatory Подводная часть айсберга застряла на мелководном шельфе вокруг Южной Георгии, которая, как известно, в прошлом зацепила несколько антарктических айсбергов во время их дрейфа на север в более теплые воды Южной Атлантики.