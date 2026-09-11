В Тольятти начали выпуск генераторов для автомобилей Haval

На российский завод бренда планируют поставлять 150 тыс. изделий в год Российский производитель автокомпонентов «Автоприбор» начал производить генераторы для автомобилей Haval.
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