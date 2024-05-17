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Международный день музеев и День Розовой Пантеры: какие еще праздники отмечают в разных странах сегодня, 18 мая 2024 года

Международный день музеев и День Розовой Пантеры: какие еще праздники отмечают в разных странах сегодня, 18 мая 2024 года

Международный день музеев и День Розовой Пантеры: какие еще праздники отмечают в разных странах сегодня, 18 мая 2024 года Татьяна ОрлонскаяСегодня, 18 мая 2024 года, по календарю событий, отмечается несколько праздников в разных странах.

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