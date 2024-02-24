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ЮАР призывает страны всего мира свидетельствовать против Израиля в Международном суде ООН

ЮАР призывает страны всего мира свидетельствовать против Израиля в Международном суде ООН

В пятницу посол Южной Африки в Нидерландах Вусимузи Мадонсела обратился ко всем странам с призывом дать показания по иску, который его страна подала в Международный суд, чтобы привлечь Израиль к ответственности за преступление геноцида в секторе Газа.

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