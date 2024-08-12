Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Детали дела о подготовке теракта в Каспийске

Детали дела о подготовке теракта в Каспийске

«Коммерсантъ»: в Каспийске готовили теракт по примеру атак на храмы в Дагестане По делу арестованы Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов, они собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет газетаФото: Мария Лисицына / РБК Арестованные по уголовному делу о подготовке теракта в Каспийске Мухаммад Рамазанов, Гусейн Абдуллаев и Рашид Карибов собирались напасть на православный храм и полицейских по примеру атак в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ».

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