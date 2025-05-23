Нотариус Корнилова рассказала, как обойти риски при покупке земельного участка

При выборе участка нужно учитывать множество нюансов — от географического расположения и наличия коммуникаций до проверки земли, например, на заболоченность и наличие кротовьих нор, не забывая и о правовых нюансах, сказала в беседе с RT нотариус Ленинградской области Мария Корнилова.