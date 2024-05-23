🚰 Надеемся, что к вечеру вопрос будет снят: Аксёнов о ситуации с водоснабжением в Евпатории «Договорились, к 18:00 будет пробный запуск.
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🚰 Надеемся, что к вечеру вопрос будет снят: Аксёнов о ситуации с водоснабжением в Евпатории «Договорились, к 18:00 будет пробный запуск.