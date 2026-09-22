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Калужские новости

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Слабая магнитная буря ожидается в Калужской области 24 сентября

Слабая магнитная буря ожидается в Калужской области 24 сентября

Слабая магнитная буря ожидается в четверг, 24 сентября, из-за корональной дыры на Солнце. Возможны лёгкое недомогание и скачки давления у метеочувствительных людей.

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